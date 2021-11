Covid19 in Trentino: 65 nuovi casi. Risolti i focolai nelle RSA

Un flacone di vaccino

Sono 65 i nuovi casi positivi rilevati in Trentino. 7.152 tamponi effettuati.

Nel dettaglio, 33 casi positivi emergono dai molecolari (su 373 test effettuati) e 32 dagli antigenici (su 6.779 test effettuati). I molecolari poi confermano 21 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



Le dosi di vaccino somministrate sono complessivamente 808.343, di cui 370.448 seconde dosi e 21.927 terze dosi.



I pazienti ricoverati in ospedale sono stabilmente 22, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.



Tra i nuovi positivi sono 3 i bambini e ragazzi contagiati: 2 hanno tra 6-10 anni e 1 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 3.

I nuovi casi interessano 31 adulti sotto i 60 anni e i restanti 31 sono invece stati riscontrati tra gli over 60 e fino a 80 e più anni.



Cresce il numero dei ragazzi tra 12-19 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino: sono 34.354.

Il numero di vaccinazioni più elevato è riscontrato nelle persone fra 20-49 anni (168.383), seguono i 50-59enni (74.880) e la categoria tra 60-69 anni (61.031).



Intanto l'Azienda sanitaria fa sapere che si sono risolti i due focolai Covid che avevano interessato le Rsa di Transacqua di Primiero e di Villa Belfonte di Trento, dove erano stati registrati contagi nella penultima settimana di ottobre.

Oggi non si rilevano più casi di positività né tra gli ospiti né tra il personale e questo consente alla due strutture di riprendere la normale attività socio assistenziale.

A Primiero, i casi di positività hanno interessato 25 ospiti e qualche operatore già vaccinati in precedenza e sono stati tutti gestiti nella struttura trattandosi di situazioni a basso impegno assistenziale.

Per Villa Belfonte si è invece optato per il trasferimento precauzionale nella struttura Covid di Bolognano di Arco di 10 dei 18 casi positivi affetti da modesti sintomi, anch’essi già vaccinati con due dosi.

Al momento non si registrano altre situazioni critiche nelle Rsa della provincia di Trento, dove la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid ha interessato pressoché la totalità degli ospiti.