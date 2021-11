Covid-19 in Trentino: un nuovo decesso. Sono 75 i casi positivi

Un flacone di vaccino

IN TRENTINO 75 CASI

Un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino, avvenuto in ospedale: vittima un'anziana, vaccinata e affetta da altre patologie.

Sono 75 i nuovi casi positivi: 23 rilevati da molecolare (su 469 test effettuati) e 52 dall’antigenico (su 10.266 test effettuati).

I molecolari poi confermano 50 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



I pazienti ricoverati sono 22, di cui 2 in rianimazione: ieri 3 nuovi ricoveri e 1 dimissione.



Le vaccinazioni hanno raggiunto 805.965 somministrazioni, di cui 369.621 seconde dosi e 20.701 terze dosi.



Tra i nuovi positivi sono 15 i bambini e ragazzi contagiati: 1 ha tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni, 5 tra 14-19 anni (ieri le classi in quarantena erano 3).

Per quanto riguarda gli adulti, i nuovi positivi under 60 sono 38, mentre tra 60-80 anni e oltre sono stati riscontrati 22 casi.



Continuano ad essere i più numerosi i vaccinati tra 20-49 anni (168.173), mentre nelle fasce tra 60 e 80 anni o più, le vaccinazioni sono a quota 147.855.

IN ALTO ADIGE 445 CONTAGI

In provincia di Bolzano 425 contagi su 1644 tamponi molecolari analizzati.

Due i decessi.

Il dato dei ricoveri è ancora fermo alla giornata di ieri, con quattro posti letto occupati in terapia intensiva e 68 nei reparti ordinari.

Anche il consueto monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe conferma il trend in peggioramento, con un aumento dei casi del 75,3% rispetto alla settimana precedente ma occupazione dei posti letto ancora sotto soglia.

In alcuni ospedali altoatesini si stanno creando nuovi reparti dedicati a pazienti covid e questo andrà a scapito degli interventi non urgenti già pianificati.



La mappa European Centre for Disease Prevention and Control

LA MAPPA SUL COVID IN EUROPA

Questa la mappa aggiornata all'11 novembre sull'incidenza da Covid in Europa, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Marche e Calabria virano al rosso.

L'unica regione italiana a bassa incidenza, in verde, è il Molise. Il resto della Penisola è colorato in giallo. In rosso scuro paesi del Benelux, l'Irlanda e buona parte dell'Europa centro orientale.

La mappa evidenzia le notifiche dei casi positivi ogni 100mila abitanti.