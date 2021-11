Undici ricoveri in un solo giorno: sono trenta i malati Covid in ospedale

.

Sono stati ben 11 nella giornata di lunedì 15 novembre i ricoveri per Covid 19 in Trentino. Con tre sole dimissioni sono ora 30 (otto in più dunque) i ricoverati negli ospedali trentini; quattro di loro si trovano in rianimazione.

Balzo anche nei contagi: 105 nuovi casi positivi emersi dall'analisi di 12.008 tamponi.

Ben 20 dei nuovi casi sono ascrivibili alla fascia 60-69. Ci sono poi 7 contagi fra ultra settantenni e 6 fra ultra ottantenni.

Stabili le classi in quarantena che al momento rimangono 5.

Sul fronte delle vaccinazioni, quota 812.341, cifra che comprende 371.746 seconde dosi e 24.056 terze dosi.