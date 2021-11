I dati della pandemia in Trentino: 52 nuovi contagi, zero decessi

Esempi di fiale di vaccino anti Covid-19

Il bollettino diffuso dall'azienda sanitaria trentina oggi riporta 52 nuovi contagi, nessun decesso, circa 6mila tamponi effettuati, oltre 810.000 vaccinazioni e un numero di ricoverati in ospedale invariato rispetto a ieri.

Nel dettaglio, ieri sono stati o effettuati 5.917 tamponi antigenici dei quali 28 sono risultati positivi. I molecolari invece sono stati 275 ed hanno individuato 24 nuovi casi positivi e confermato 22 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi contagiati troviamo 1 piccolissimo (sotto i 2 anni) 2 bambini in fascia 3-5 anni e 5 fra i 6 ed i 10 anni. Ieri le classi in quarantena erano 3. Ci sono anche 10 casi in fascia 60-69 anni e 3 fra gli ultra settantenni. Ieri non è stato ricoverato alcun paziente covid in ospedale e non ci sono state nemmeno dimissioni. Il totale dei ricoverati rimane pertanto pari a 21, con 3 persone ancora in rianimazione. Il numero delle vaccinazioni questa mattina è arrivato a quota 810.255 , cifra che comprende 371.001 seconde dosi e 22.964 terze dosi. Ci sono infine altri 55 guariti che portano il totale a 48.091.