Cresce il numero dei ricoverati, quasi cento i positivi, 1,3 la positività

Un campione di vaccino mRna

Sono 96 i positivi rilevati da 7172 test tra molecolari e antigenici.I pazienti ricoverati sono 47, di cui 6 in rianimazione. Nella giornata precedente sono stati registrati cinque nuovi ricoveri e nessuna dimissione. Fortunatamente non si registrano decessi per Covid-19 in Trentino. I vaccinati con almeno una dose sono 820.505, di cui 373.666 seconde dosi e 29.269 terze dosi.

Sono 12 i nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi fino a 19 anni. Le classi in quarantena sono 14. Sono 79 i guariti recentemente dalla malattia, su un totale di 48.414 persone da inizio pandemia.