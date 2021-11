Covid19: situazione stabile, ma c'è un nuovo malato in intensiva

.

Continua la risalita delle ospedalizzazioni in Trentino nel bollettino di mercoledì 17 novembre.



Sono 112 i nuovi casi positivi su 7614 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività che aumenta a 1,4%.



Cambia anche il numero dei ricoveri nelle terapie intensive che da 4 passa a 5, mentre il numero delle persone in ospedale contagiate dal virus scende da 30 a 28, per effetto dei 3 ingressi e delle 5 dimissioni nell'ultima giornata. Sempre a 0 fortunatamente i decessi.



Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 813.693, di cui 372.057 seconde dosi e 24.944 terze dosi.



Fra i nuovi contagi ci sono 10 soggetti in fascia 60-69 anni, 7 in quella fra i 70 ed i 79 anni e altrettanti fra gli ultra ottantenni.



Ma ci sono contagi anche fra i bambini (3 di nemmeno 2 anni, 2 fra i 3 ed i 5 anni e 7 in fascia 6-10 anni) e i ragazzi (3 in fascia 11-13 anni, 4 fra 14 e 19 anni). Ieri le classi in quarantena erano 9.



53 nuovi guariti portano il totale a 48.249