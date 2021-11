Covid19 in Trentino, Fugatti: "Faremo ciò che serve per tenere aperto"

LA SITUAZIONE CONTAGI

I contagi oggi sono 101, su 12mila tamponi, cioè lo 0,8% di contagiosità. E' un dato che sta aumentando. Sono 7 le dimissioni ospedaliere e 3 i nuovi ricoveri in ospedale. Sono 5 le terapie intensive. "Situazione da tenere monitorata, si sta aggravando - ha detto il presidente Fugatti - ma al momento è sotto controllo per quanto riguarda i numeri". Non ci sono decessi



LE VACCINAZIONI. DATI E VALUTAZIONI

C'è stato un aumento delle prime dosi nell'ultima settimana, passate a 1.355. Le terze dosi in settimana sono state 6.608. Per quanto riguarda il dato generale, il Trentino è al 85,1% di copertura vaccinale, sul 84,2% in Italia. A Bolzano sono al 78,4%. Ci sono zone in cui si è sotto questa media trentina, ad esempio in val di Fiemme e val di Fassa. L'elemento critico rilevato è che dopo sei mesi c'è un calo dell'efficacia vaccinale, che scende al 40% dai 40anni in su. Per questo c'è lo spostamento della terza dose, abbassando il limite d'età a 40anni. I dati sul contagio indicano anche che si devono ancora applicare le norme di distanziamento. Un altro studio dimostra che chi non è vaccinato ha dieci volte in più la possibilità di contagiarsi. Su 53 ricoveri in ospedale, 29 - su 70mila - non sono vaccinati e 24 sono vaccinati, ma su 410mila. In terapia intensiva sono tutti non vaccinati.



I VACCINI. LE INDICAZIONI DI SANITA' PUBBLICA

Che indicazione danno questi dati: che la vaccinazione è efficace, ma dal punto di vista della sanità pubblica il vaccino perde forza dopo sei mesi e quindi la terza dose è importantissima. Ultima osservazione: anche i vaccinati posono contagarsi, quindi biosgna mantenere le misure di contenimento, sono fondamentali.



LE PRENOTAZIONI

Da ieri è aperta la prenotazione a chi ha più di 40anni. L'Azienda sanitaria ha aperto nuove agende, compatibilmente con il personale che c'è. C'è il dato di chi non ha maturato i 180 giorni per la terza dose e a questi viene impedita la prenotazione. Le prenotazioni sono aperte anche sabato e domenica. Sono prenotate da qui a fine anno più di 39mila dosi. Per questo, la priorità dell'Azienda è di trovare sempre nuovi posti per fare le vaccinazioni.



L'INCONTRO CON IL GOVERNO

"Nella giornata di ieri - ha spiegato Fugatti - ci siamo incontrati con il Governo, come Conferenza delle Regioni. E' passata la linea dei Presidenti: avere a cuore la continuità delle attività, mantenere la possibilità che non ci siano chiusure, tenere ferma la volontà di mantenere una possibilità di vita quotidiana". Ipotesi, sottolinea Fugatti, fondamentale in Trentino "dove il settore turistico è rilevante nella stagione invernale, con gravi costi pagati da aziende e persone. Abbiamo la volontà di fare qualunque cosa per tenere aperto e quindi si è ragionato sulla possibilità di scelte diverse, di fare cose diverse per vaccinati e non vaccinati. La nostra posizione è quella di non mettere a repentaglio la conitnuità delle attività. Staremo avedere quali decisioni verranno prese". "Comunque - ha concluso - prima del prossimo Consiglio dei Minsitri ci sarà un altro passaggio con la Conferenza delle Regioni.