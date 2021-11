Da lunedì 22 novembre in Trentino si prenota la terza dose per gli over 40

Dalla sera di lunedì 22 novembre prenotazioni aperte per la terza dose di vaccino anti Covid-19 per gli over 40 residenti in Trentino. Una platea di 160 mila persone (tanti i trentini nella fascia di età 40-59 anni). La somministrazione verrà fissata non prima di sei mesi dalla data della seconda dose.

Lo ha comunicato l'assessora alla salute della provincia di Trento Stefania Segnana, durante la seduta della Giunta oggi in trasferta a Malè in Val di Sole.

Nella stessa seduta è stato deliberato il bando per la nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria trentina. Una nomina che si conta di fare nei primi mesi del 2022; l'attuale direttore infatti, Antonio Ferro, è "facente funzione" da quando, l'estate scorsa, Pierpaolo Benetollo aveva rimesso il mandato. Tra i requisiti del nuovo direttore sarà richiesta competenza ed esperienza nella gestione sanitaria delle zone ad alto afflusso turistico.

"Mi auguro che anche l'attuale direttore facente funzione Antonio Ferro presenti la sua candidatura" ha detto l'assessora Segnana.