Covid19 in Trentino: ancora zero decessi. Sono 73 i nuovi positivi

L'aggiornamento sulla pandemia: nessun decesso per Covid-19 è stato registrato oggi - 9 novembre 2021 - in Trentino. Lo conferma il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che riporta anche 73 nuovi casi positivi, riscontrati su 12.150 tamponi. Nel dettaglio, sono 31 i casi positivi al molecolare (su 465 test effettuati) e 42 all’antigenico (su 11.685 test effettuati). I molecolari poi confermano 35 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La maggior parte dei nuovi casi sono asintomatici o paucisintomatici, solo un caso ha avuto necessità di ricovero. In ospedale attualmente ci sono 18 pazienti Covid19, di cui 2 in rianimazione. Sono state 6 le dimissioni.

Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 802.612, di cui 368.474 seconde dosi e 18.775 terze dosi.

Sono 69 i nuovi guariti, per un totale di 47.854 da inizio pandemia.