Il Giro d'Italia in Trentino, salite e spettacolo

Tre giorni nella terza settimana, il Trentino sarà protagonista indiscusso per l'esito del Giro d'italia 2022.

25 MAGGIO PONTE DI LEGNO - LAVARONE

Si parte mercoledì 25 maggio con la 17ma frazione frazione di 165 km, 3.470 m di dislivello, da Ponte di Legno a Lavarone, passando per Palù di Giovo.

Finale intenso con la salita da Pergine Valsugana a Vetriolo e subito dopo il "Menador" (la salita di Monterovere, da Caldonazzo all'altopiano).

Si toccano i paesi che hanno dato i natali ai grandi del ciclismo trentino degli anni passati da Moser a Simoni, da Fondriest a Casagranda.



La tappa Ponte di Legno - Lavarone

26 MAGGIO BORGO VALSUGANA - TREVISO

18esima tappa, da Borgo Valsugana partirà la tappa per velocisti con arrivo a Treviso, 146 km con 1.000 m di dislivello attraverso le Scale di Primolano per il territorio una grande occasione per di visibilità, tramite i canali Rai, broadcaster dell'evento e le TV di 190 paesi nel mondo.



La tappa da Borgo Valsugana a Treviso

Ma attenzione anche alla 19esima tappa:

27 MAGGIO BELLUNO - FEDAIA

Giro che prima della crono conclusiva vivrà la sua apoteosi dolomitica venerdì 27 maggio nel tappone con partenza da Belluno e arrivo al Fedaia Marmolada passando per il San Pellegrino ed il Pordoi Cima Coppi della corsa rosa.

