A Campiglio si torna a sciare, impianti aperti per duemila persone

Le alte temperature in quota hanno permesso la riapertura solo della telecabina Grosté e della seggiovia sei posti Grosté Express ma l'attesa per la ripartenza della stagione dello sci era comunque tanta: nel primo giorno di apertura degli impianti di Campiglio sono stati duemila gli sciatori ammessi. Numeri contingentati, molto inferiori rispetto alla consuetudine del periodo pre-pandemico, ma comunque un buon inizio.



Si accede con il green pass, mascherina obbligatoria negli ambienti chiusi. In questa prima giornata non sono segnalati particolari problemi. Contenute anche le code, visti gli ingressi contingentati.



Soddisfatto il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio Bruno Felicetti: "L'anno scorso siamo stati penalizzati in maniera eccessiva - ci ha spiegato - quest'anno è giusto ripartire, pur rispettando tutte le regole in vigore".



Dal prossimo fine settimana a Madonna di Campiglio gli impianti riapriranno con l'aggiunta di nuove zone, per rimanere aperti fino a fine stagione. Seguiranno il 3 dicembre quelli di Pinzolo e, il giorno successivo, il 4 dicembre quelli di Folgarida Marilleva.