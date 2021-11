Incendio a Cimone, fiamme in una mansarda forse originate da un camino

Incendio questa mattina (20 novembre), intorno alle 9.30, in una casa privata a Covelo, frazione di Cimone.



I vicini, che hanno dato l'allarme, raccontano di aver visto dapprima del fumo e poco dopo le fiamme provenire dalla mansarda dell'edificio, abitato da tre famiglie.



In particolare, nell'abitazione in cui si è sviluppato l'incendio, abita una famiglia con due bambini piccoli.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cimone, Garniga, Aldeno e Trento, che hanno fatto uscire di casa tutti gli abitanti e hanno cominciato a mettere in sicurezza l'edificio.



Il rogo, secondo una prima ipotesi, potrebbe essersi originato da un camino a legna.