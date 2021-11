Joy, nigeriana albina di Trento, ricevuta da Mattarella

Joy Ehikioya, la giovane rifugiata nigeriana di Trento, è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro è avvenuto insieme a una coppia di coniugi afgani accompagnati da padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, in occasione del 40° anniversario di attività che ricorre il 14 novembre, nel giorno della nascita del fondatore padre Pedro Arrupe. Avevamo incontrato Joy dopo il suo arrivo a Trento. Ecco l'intervista.

''Joy e l'altra coppia di migranti", fa sapere il, "hanno avuto modo di raccontare al Capo dello Stato la loro storia personale, i motivi della fuga dai loro Paesi di origine e il percorso di inclusione in Italia. Joy, in particolare, ha raccontato al Presidente la condizione dicui sono sottoposte in Nigeria le persone albine come lei. Ma soprattutto ha voluto condividere la gioia della laurea arrivata il mese scorso e l'amicizia che la lega al Centro Astalli, che l'ha accompagnata ogni giorno del suo percorso a Trento, dove ha vissuto dala Lampedusa''.