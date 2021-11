90 cm di neve in quota, sul Presena apre la stagione dello sci

Presena: comincia la stagione dello sci

Il ghiacciaio Presena riapre sabato 6 novembre, grazie alle nevicate di questa settimana.

90 cm di neve permettono un anticipo di inverno.

Da sabato si scierà dai 3.000 m di Passo Presena ai 2.500 metri di Passo Paradiso, dopo i due anni di stop imposto dal Covid un segnale di ripresa dell'industria del turismo bianco.

L'apertura delle piste del Passo Tonale è in programma per il 27 novembre, e a seguire quelle di Ponte di Legno e di Temù.

Lo skipass giornaliero potrà essere acquistato esclusivamente online sul sito della ski area.



Una volta appurato che i posti sono disponibili per la data scelta, sarà possibile acquistare lo skipass online, che vale come prenotazione della giornata di sci.

Per poter sciare è necessario essere in possesso del Green Pass a partire dai 12 anni di età.