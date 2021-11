Direttiva "Habitat", i pescatori trentini non ci stanno

Un giovane pescatore in azione in val Rendena

"Se la direttiva habitat non viene modificata, gli allevamenti ittici rischiano di scomparire. Così come potrebbe saltare il campionato del mondo di pesca a mosca che, il prossimo anno, è in calendario in Trentino". Così la Federazione pescatori trentini, composta da 40 associazioni e 10mila tesserati, in merito alla direttiva europa "Habitat", secondo cui si considerano non originarie di un determinato territorio specie di pesci la cui presenza non sia documentata dal 1500, ossia cinque secoli.

"È una direttiva assurda", afferma la Federazione. "Basta pensare che sarebbero dichiarate fuorilegge specie presenti da secoli coma la trota fario, il salmerino, i coregoni, i barbi e i salmerini alpini che continuerebbero ad essere ammesso solo nei laghi di Molveno e Tovel".

"È importante far capire i danni che potrebbero subire i nostri territori dall'applicazione della normativa, a livello economico, sociale e turistico", ha detto Giulia Zanotelli, assessora all'agricoltura della Provincia di Trento. In Trentino, la gestione del patrimonio ittico vede un contributo importante del mondo della pesca e delle associazioni. La provincia si è dotata di una legge specifica e di una carta ittica già nel 1982, la prima in Italia, che richiamano il rispetto della biodiversità delle acque e la presenza di piani di gestione. La direttiva "Habitat" è stata approvata dalla Commissione europea nel 1992 e recepita dall'Italia nel 1997. Da ultimo, il decreto ministeriale 2 aprile 2020 ne spande alcuni effetti dal prossimo anno.