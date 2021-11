Torna a casa prima, si trova di fronte il ladro e lo fa arrestare

Il carcere di Treno che ha accolto il ladro

Rientrando prima in casa ha sentito dei rumori sospetti e per questo ha chiamato le forze dell'ordine.



Così il proprietario di un'abitazione in via Cavour, a Rovereto, ha consentito ai Carabinieri della locale Compagnia di cogliere in flagranza e arrestare per furto un 19enne di nazionalità marocchina.



I militari l'hanno sorpreso ancora all'interno, mentre rovistava nei cassetti.



Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti, aveva già in tasca le chiavi dell'auto del padrone di casa, custodite all'ingresso, e che sono state restituite al legittimo proprietario.



L'arrestato ora si trova in carcere a Trento, a disposizione dell'autorità giudiziaria.