Truffa finanziaria: in arresto un imprenditore trentino

Indagine della Guardia di Finanza

La promessa era allettante (forse troppo): un investimento che sarebbe decuplicato.

Un migliaio di persone in tutta Italia, ma anche da Svizzera, Germania ed Austria, si è fidato delle false promesse di un consorzio di società finanziarie internazionali con uffici a Trento ed ha versato 2.200.000 Euro.



Cervello della macchinazione un 57enne di Aldeno arrestato dalla Guardia di finanza su ordinanza del Gip di Trento per truffa aggravata, associazione per delinquere e vari altri reati. Denunciate altre 7 persone.



Il business prospettato, in realtà secondo la finanza una tradizionale truffa piramidale, era quello della criptovaluta da coniare acquistando speciali fantomatici server e utilizzando tecnologie innovative.

Ogni quota dell'investimento costava 224 Euro: i potenziali investitori partecipavano a serate in alberghi a Trento, Pescara, Milano e Roma. I soldi versati in realtà finivano a vantaggio degli indagati.



In parallelo la Finanza ha scoperto un secondo sodalizio criminoso operativo nel Lazio, che tramite hacker era riuscita ad ottenere un pagamento elettronico da 1.250.000 Euro. In carcere un romano, ai domiciliari altre tre persone.