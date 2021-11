Morte Valentini, è una donna di 72 anni la guidatrice che lo ha trascinato

Nella tarda serata di sabato 13 novembre si è presentata autonomamente alla stazione dei carabinieri di Spiazzo Rendena la donna che era alla guida del secondo veicolo che ha travolto, uccidendolo, vicino alla chiesa di Javrè, Aldo Valentini 73 anni, sacrestano della parrocchia. Un incidente dalla dinamica molto complessa, oggetto in queste ore della ricostruzione dei carabinieri di Riva del Garda.

Aldo Valentini, che lascia moglie e un figlio, è stato prima travolto a ridosso delle strisce pedonali e all'altezza del bar Barbaluba di Javrè da un'auto condotta da un uomo del posto che procedeva in direzione Tione e si è fermato per dare l'allarme; sbalzato nella corsia opposta, è stato poi nuovamente investito da un altro veicolo alla cui guida c'era una donna 72enne della Val Rendena.

La seconda auto ha agganciato il corpo e lo ha trascinato per tre chilometri, fino a Pelugo dove Aldo Valentini è stato ritrovato senza vita. La donna è stata denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso. Aldo Valentini era conosciuto e amato dalla gente della sua comunità.

Oltre a essere sacrestano a Javrè, era stato anche consigliere comunale a Villa Rendena e faceva parte del comitato di gestione dell'Asuc locale. Per tutto il giorno con la Pro Loco sabato aveva allestito la festa per il patrono San Martino, che si sarebbe dovuta svolgere oggi, domenica 14 novembre, ma che per la tragedia è stata annullata. "Sempre disponibile, era una colonna per noi", dice il sindaco di Porte di Rendena, Enrico Pellegrini.