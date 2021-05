L'Italia si tinge di rosa: il Giro parte da Torino. Il percorso, le squadre

Un cronoprologo di 8,6 chilometri con partenza e arrivo a Torino assegnerà la prima maglia rosa del 104esimo Giro d'Italia. Quattro i trentini al via: Moscon, Oss, Benedetti e Rivi

come la maglia più ambita dai 184 ciclisti che da sabato si daranno battaglia a colpi di pedale su e giù per l'Italia. Con la presentazione delle 23 squadre in gara - 184 corridori - nella cornice del Castello del Valentino a Torino, residenza sabauda e patrimonio dell'Unesco, inizia il conto alla rovescia delladi ciclismo.Qui il tweet di Benedetti alla presentazione:Quest'anno il Giro si sviluppa prevalentemente al centro-nord, toccando 13 regioni in 21 tappe, dall'8 al 30 maggio: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Puglia. Partenza a Torino e arrivo a Milano. I chilometri totali sono 3.479,9, per una media di 165,7 km a tappa, mentre i metri di dislivello sono 47mila. Due le cronometro previste, alla prima e all'ultima tappa. Due le giornate di riposo: martedì 18 e martedì 25 maggio.Il tracciato è impegnativo con otto arrivi in salita (Sestola, Ascoli Piceno, Guardia Sanframondi, Campo Felice, Zoncolan, Sega di Ala , Alpe di Mera e Alpe Motta) e 36 chilometri di sterrato (la nona tappa, a Rocca di Cambio, e la undicesima, a Montalcino) a rendere epiche le strade del Giro. Le squadre sono state sottoposte mercoledì a una serie di tamponi molecolari previsti dal protocollo dell'Uci: si è trattato di circa 650 test necessari per garantire la massima sicurezza e ottenere quel successo organizzativo dimostrato già lo scorso anno, quando in autunno, per l'edizione del 2020 dirottata a ottobre, vennero eseguiti seimila test tra tamponi e antigenici.