Disabili. Nasce in Trentino il Comitato paralimpico

Alla presidenza è stato nominato Massimo Bernardoni che ora è in attesa anche della delega per la provincia di Bolzano

20 marzo data storica da ricordare: prime elezioni del Comitato Italiano Paralimpico di Trento. Presidente è stato nominato Massimo Bernardoni, che ora è in attesa di ricevere anche la delega per Bolzano.



Obiettivi da raggiungere nella disabilità; curare,seguire in maniera attenta i ragazzi nell'ambito scolastico, gli atleti delle varie Federazioni e quelli che andranno alle Paralimpiadi invernali ed estive, come quelli che praticano un'attività sportiva,motoria, nei vari club, associazioni, cooperative. Importante poi l'inclusione sociale ai massimi livelli