Protesta dei commercianti davanti alla sede della Provincia di Trento

Incontro con il presidente Fugatti per chiedere di riaprire in sicurezza. Anche a Rovereto manifestazione per sollecitare le riaperture

Al presidente Fugatti chiedono di poter riaprire in sicurezza i loro negozi. Si sentono discriminati rispetto ai centri commerciali. Sono i commercianti di Trento (abbigliamento e calzature per adulti ma non solo). Tanti, come documentano le immagini del video girate in piazza Dante, davanti alla sede della Provincia.



Gianni Gravante (Federmoda, Confcommercio Trentino) al termine dell'incontro con il presidente Fugatti, ha fatto sapere che la Provincia è disponibile a integrare i ristori statali e, qualora la curva dei contagi si abbassasse, a consentire la riapertura degli esercizi commerciali".



Anche a Rovereto analoga manifestazione, anche se dai toni più contenuti. I commercianti del centro storico dicono: "Non vogliamo ristori, vogliamo solo poter lavorare nel rispetto delle regole".



Lo stato di sofferenza dei commercianti, scesi in strada per chiedere di sopravvivere dopo oltre 13 mesi di restrizioni e chiusure, è riassunto nelle parole di Marco Fontanari, presidente dell’Unione commercio e turismo di Rovereto e Vallagarina.



"La situazione è drammatica, lo stiamo dicendo da mesi ma nelle ultime settimane sta precipitando per tutti", commenta.



"Nei piccoli negozi entra soltanto un cliente alla volta, in condizioni di assoluta sicurezza. Eppure sono questi i bersagli preferiti degli esperti e dei provvedimenti adottati dal Governo. Siamo tutti abbattuti e sconfortati perché le nostre richieste non vengono prese in considerazione, i protocolli ci sono e sono stati applicati correttamente ma non basta per farci lavorare".



"E se i piccoli negozi restano chiusi - aggiunge Fontanari - altri, e soprattutto la grande distribuzione, sono sempre aperti. Presi d’assalto dai clienti senza controlli sugli accessi, igienizzazione dei carrelli e code alle casse in condizioni tutt’altro che sicure. E' un paradosso".