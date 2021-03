Vasto incendio nei boschi sopra Faver, in azione decine di vigili del fuoco

Indispensabile l'intervento dell'elicottero che ha provveduto a effettuare numerosi lanci d'acqua per domare le fiamme estese

Numerosi gli incendi che stanno interessando porzioni di bosco in questi giorni in Trentino. L'ultimo in queste ore a Faver che ha coinvolto, nelle operazioni di spegnimento e bonifica, 5 corpi dei vigili del fuoco della Val di Cembra.



Indispensabile l'intervento dell'elicottero che ha provveduto a effettuare una decina di lanci d'acqua per domare le fiamme estese, soprattutto nella frazione di Ponciach. Qui il bosco è molto asciutto perché non piove da oltre 40 giorni.



Spente le fiamme, è cominciato l'intervento di bonifica. Ispettori e tecnici al lavoro per ricostruire l'origine del rogo.