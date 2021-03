Rovereto, partite le somministrazioni degli anticorpi monoclonali

Al pronto soccorso è iniziata la somministrazione ai primi pazienti. Cura innovativa contro il covid-19 ma riservata solo ad alcuni tipi di pazienti non gravi

I primi due pazienti hanno ricevuto le cure con gli anticorpi monoclonali, ma la capacità messa a disposizione è di quattro pazienti al giorno. La terapia con gli anticorpi monoclonali parte da questo punto pilota per tutto il Trentino con le prime trecento dosi inviate alla provincia dal commissario straordinario per l'emergenza Covid.

Una cura innovativa, le cui potenzialità sono ancora tutte da studiare, sul campo, e che per il momento, dice la dottoressa Susanna Cozzio, Direttrice medicina interna ospedale Rovereto, è rivolta su prescrizione del medico di base solo ad alcuni tipi di pazienti non gravi e in cui la malattia non è a uno stadio evoluto.