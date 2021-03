Assoluti di fondo in Primiero, a Pellegrino il titolo nella 15 chilometri

Prima giornata dei campionati italiani a passo Cereda, titolo al valdostano, terzo il fiemmese di Tesero Paolo Ventura

Federico Pellegrino si aggiudica il titolo italiano nella 15 chilometri a tecnica classica, nella prima giornata degli assoluti in svolgimento a passo Cereda, in Primiero.



Secondo un altro atleta delle Fiamme oro, il pusterese Dietmar Nöckler. Terzo posto per il fiemmese di tesero Paolo Ventura.



Tra le donne, titolo nella 10 chilometri per la cortinese Anna Comarella, davanti a Valentina Maj e Martina Bellini.