Banda larga in Trentino, entro un anno 1 gigabit a tutti

Tutte le cosiddette "aree scoperte", dove i privati non hanno voluto investire perché difficile e costoso, avranno la rete veloce entro il 2022

Obiettivo: fare del Trentino la prima "digital smart land" dell'arco alpino, collegando più di 200mila abitazioni a 2mila chilometri di fibra ultraveloce.



"Significa internet a 1 gigabit per tutti. La tecnologia è la fiber to the home (ftth), con fibra ottica fino in casa", dice Gabriele De Rossi, field manager di Open Fiber. "Garantisce una velocità illimitata alle varie utenze che vengono connesse".



Cantieri piccoli, si posano i cavi in fibra ottica, si va veloce anche perché si sfrutta tantissimo l'infrastruttura preesistente di Trentino Digitale. In questo la provincia di Trento è avvantaggiata, grazie agli investimenti fatti in passato. In questo momento ci sono 166 cantieri aperti, chiuderanno tutti entro il prossimo anno.



Open Fiber non è un operatore privato, è un concessionario pubblico che interviene proprio dove i privati non hanno voluto investire: piccoli centri, valli a volte remote, difficili e costose da cablare.