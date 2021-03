Bondone, gli impianti chiusi non fermano la voglia di montagna

Sci di fondo, risalite con le ciaspole per scendere con lo snowboard, scialpinismo. Anche nell'ultima domenica di marzo in tanti hanno scelto la montagna di Trento

Risalire con le ciaspole fino al Palon per poi concedersi una discesa con lo snowboard, dedicarsi allo scialpinismo o concedersi qualche giro sulla pista da fondo delle Viote.



Anche nell'ultima domenica di marzo, sono tanti i trentini che hanno scelto il monte Bondone per passare qualche ora all'aria aperta all'insegna dell'attività sportiva.



Ancora tanta la neve, come lungo tutta questa stagione con gli impianti di risalita chiusi.



Una condizione, raccontano nelle scuole sci, che ha spinto tanti a provare nuove attività o a riscoprire antiche passioni.