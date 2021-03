Ferrovia, la protesta: "Circonvallazione a Trento opera inutile e dannosa"

Il sindaco Ianeselli incalzato da undici domande sul progetto di interramento della linea ferroviaria. "Il traffico si può smaltire col sistema attuale - dicono i cittadini contrari - chiediamo al sindaco di non sprecare risorse ed essere ascoltati"

Non è un semplice "no" al progetto di circonvallazione ferroviaria. Undici le domande che un gruppo di cittadini di Trento rivolge al sindaco Ianeselli, undici punti che il primo cittadino, dicono, deve assolutamente spiegare.



Tra i promotori dell'iniziativa, Antonella Valer, già candidata della sinistra alla presidenza della Provincia. "Il sindaco parla di un'opera già decisa già deliberata, questo in realtà non è vero perché non è prevista nel piano urbanistico. Chiediamo al sindaco di dimostrare che è necessario - sottolinea - mentre i dati ci dicono che sarebbe possibile trasportare già oggi il 50 percento del traffico dall'autostrada alla ferrovia con il sistema vigente".



Una protesta che trova appoggio in esponenti di Legambiente, WWF del Trentino, Trentino Arcobaleno e la ciclofficina del Centro sociale Bruno. "Crediamo - prosegue Valer - che le ingenti risorse che verranno spese andrebbero invece impiegate per politiche attuali sulla mobilità che effettivamente riducano la CO2 adesso".



Il tracciato, evidenzia il gruppo di protesta, prevede passaggio dalla stazione provvisoria scalo Filzi, quindi rione San Martino, castello del Buonconsiglio, poi dentro la Marzola per uscire a Mattarello.



"E' un'opera - conclude la portavoce - che noi riteniamo pericolosa, non necessaria e non capiamo perché questo non venga discusso con la popolazione. Siamo preoccupati e un po' arrabbiati di non essere presi in considerazione".