Le Fiamme oro vincono in staffetta, titolo bis per Pellegrino e Comarella

Assoluti italiani a passo Cereda, in Primiero, successo della squadra della Polizia nella gara a squadre

Successo bis per Federico Pellegrino e Anna Comarella sulle nevi primaverili di passo Cereda, teatro dei campionati assoluti italiani.Dopo i successi individuali conquistati nelle gare individuali sui 15 e 10 chilometri , i due portacolori delle Fiamme oro si sono aggiudicati anche la staffetta, insieme al pusterese Dietmar Nöckler.Secondo posto per le Fiamme gialle, terzo gradino del podio per i carabinieri.