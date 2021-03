Smaltimento rifiuti. Ok Ischia Podetti, ma il futuro è nella tecnologia

Accordo fra Provincia e Comune di Trento: bene la differenziata, ma resta il residuo non riciclabile. Entro tre anni serve una soluzione

di Raffaele Crocco



"Che ci sarà sempre - ribadisce il vicepresidente provinciale Mario Tonina - per quanta differenziata si faccia. Ora abbiamo un accordo con Bolzano e lì portiamo circa 13 - 15mila tonellate di rifiuto. Ma le altre? Portarle fuori provincia ci costerebbe 12 - 15 milioni di euro l'anno. Possiamo permettercelo?".



"Ai ritmi attuali - dice il sindaco di Trento, Ianeselli - Ischia Podetti può reggere tre anni. Poi, servono soluzioni coerenti".

L'obiettivo è tanto semplice, quanto essenziale:che ogni anno - nonostante l'ottima raccolta differenziata - restano sul territorio.Giunta Provinciale trentina e Giunta comunale di Trento ci provano.che punta alla differenziata e al riciclo, ma indica laper smaltire il rifiuto residuo.I vincoli sono tanti, soprattutto europei.. Poi, entro il 2030 si deve arrivare al 90 per cento di differenziata. La soluzione tecnologica la si troverà, dice il documento, "puntando a generare nel contempo energia alternativa, anche eventualmente sotto forma di idrogeno".Le idee non macano. Verranno messe nel, pronto per fine anno. Il futuro dei rifiuti in Trentino sarà li dentro.