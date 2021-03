TiramiScience ovvero golose teglie di Scienza servite, per ora, on-line

E chi l'ha detto che la scienza sia indigesta? A farla digerire bene ci pensa la divertente proposta dell'associazione TiramiScience che con dirette su Fb e YouTube mette a contatto esperti e curiosi

L'idea che abbiamo ospitato a Buongiorno Regione è nata durante il lockdown. C'erano degli eventi già strutturati e pronti per un pubblico in presenza ma la pandemia ha fermato tutto. E così un gruppo di appassionati ha deciso di far nascere a Trento la teglia golosa di scienza da proporre on-line, ogni due settimane.



Da una parte una passione per la Scienza, dall'altra per il dolce Tiramisù, di qui TiramiScience, una comunità fisica, per ora soltanto virtuale, pronta a cercare gli esperti per rispondere alle domande di un pubblico curioso. Dalla entomofagia, il consumo di insetti particelle, al covid e poi ambiente e spazio.



Intanto TiramiScience è diventata un'associazione e da poco sta proponendo anche un altro format che si chiama Cucchiaini di TiramiScience.