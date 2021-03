Tgr in 60 secondi del 25 marzo 2021

Boscaiolo morto a Fierozzo, sequestro di 60mila mascherine, arrivano le cure con gli anticorpi monoclonali

Fierozzo: muore a 63 anni schiacciato da un tronco. Si chiamava Giovanni Marchel, era un boscaiolo. Stava tentando di sradicare un tronco legandolo con una catena ad mezzo meccanico.



Sequestrate 60mila mascherine introdotte senza pagare dazi e iva, denunciati tre imprenditori rivani per contrabbando. Sequestrati anche beni per oltre un milione di euro.



Nessun decesso da Covid 19 oggi in Trentino, 177 i nuovi contagi, tasso di positività di poco superiore al 6%, migliora ancora la situazione negli ospedali con il numero totale dei ricoverati che scende a quota 248, 45 in terapia intensiva.



A Rovereto è iniziata la somministrazione ai primi pazienti degli anticorpi monoclonali. Cura innovativa contro il covid-19 ma riservata solo ad alcuni tipi di pazienti non gravi.



Scuole materne aperte anche a luglio: sono già 1400 le firme per il no raccolte tra le maestre delle scuole dell'infanzia. Contrari anche i sindacati. E alcune forze politiche.