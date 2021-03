Taxi trentini, un calo dei clienti fino al 90 per cento

Tra le categorie più colpite dagli effetti economici della crisi sanitaria ci sono anche i tassisti, che non si sono mai fermati durante la pandemia

Anche loro non si sono mai fermati. Parliamo dei tassisti che persino in piena zona rossa continuano a garantire la loro presenza. Del resto, dice Andrea Braccia presidente della cooperativa radiotaxi, il loro è un servizio pubblico.



Va da sé che si tratta di un'attività minima rispetto all'ordinario, dice Emanuele Raffini, presidente Confartigianato taxi trentino. E i ristori dello stato non bastano, aggiunge. Ma non è solo questione di soldi. I tassisti trentini chiedono anche più attenzione. Chi fa il turno di notte, per esempio, dice Braccia, non ha nemmeno un bar per un caffè o un bagno.