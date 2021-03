Andrea Castelli, riapriamo i teatri, la gente ha bisogno di cultura

Ospite a Buongiorno Regione, l'attore trentino Andrea Castelli, lancia il suo appello agganciato all'immagine allargata di tristezza che si impone in questo tempo di emergenza sanitaria e dice: Ci sono tutte le misure di sicurezza, riapriamo i teatri

Per Andrea Castelli non è stato comunque un tempo infecondo quest'anno di silenzio e sospensione. Ha scritto un monologo per il "dopo emergenza sanitaria": "Boci in Bici".



Linguaggio misto che con la scusa di pedalare porta a conoscere gli eroi degli anni Cinquanta e Sessanta, quelli che correvano in qualsiasi condizione climatica. Altro lavoro il testo per quattro attori "Frammenti".



Ma su tutto, ha detto Andrea Castelli ospite di Buongiorno Regione, prevale l'immagine allargata di tristezza nel vedere i teatri chiusi. "Riapriamoli, la gente ha bisogno di cultura" - ha detto l'attore trentino.



Nel video l'intervista integrale.