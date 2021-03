Tgr in 60 secondi di lunedì 29 marzo 2021

In primo piano: un decesso e 84 nuovi positivi da Covid19; la protesta dei commercianti; il ritorno dei bambini a scuola; la vittoria di Itas Trentino

Covid19: un decesso e 84 nuovi positivi su 965 tamponi analizzati. 16 gli ingressi in ospedale che portano il totale dei pazienti a 263, di cui 46 in terapia intensiva. 90.812 le vaccinazioni.



Chiedono di poter riaprire in sicurezza i loro negozi. Protesta dei commercianti a Trento e a Rovereto. I ristori, che la Provincia si dice disposta ad integrare, non bastano per evitare le chiusure.



Giorno di rientro a scuola per i bambini dal nido alla quinta elementare. Obiettivo: rimanere in classe fino a giugno e portare in presenza anche i più grandi.



Vaia: recuperato e venduto il 70% del legno schiantato in Trentino. Sono aperti 1.255 cantieri. Ripristinati 2.300 chilometri di strade forestali. Finora spesi 17 milioni di euro.



Volley. Itas Trentino corsara in gara 1 delle semifinali scudetto, prima storica vittoria sul campo di Civitanova. Marchigiani piegati al tie break, giovedì secondo atto a Trento.