Tgr in 60 secondi del 27 marzo

La vicenda del dott. Enrico Nava. L'andamento dell'epidemia in Trentino. Le proteste contro la dad

Il caso del dottor Enrico Nava, che il 5 gennaio scorso fece somministrare il vaccino Pfizer alla moglie che non ne aveva diritto. L'azienda sanitaria trentina nominerà lunedì una commissione d'indagine interna. L'assessore Segnana commenta: "mi auguro provvedimenti disciplinari esemplari".



L'epidemia da coronavirus in Trentino, oggi 215 nuovi contagi, tasso di positività al 6,6%, e 3 decessi. Tornano a salire i ricoveri ma stabili le rianimazioni.



Manifestazione contro la didattica a distanza al parco delle Albere a Trento. "Fugatti osi di più e apra tutte le scuole", dicono i partecipanti.



Fa discutere il progetto per la realizzazione del passante ferroviario interrato a Trento. Un gruppo di cittadini presenta 11 domande al sindaco Ianeselli.



La tempesta Vaia devastò anche i boschi della Valsugana, ma a pian del Gac senza alberi, si è aperta una terrazza naturale, che ora sarà attrezzata con delle panchine realizzate dal legno degli schianti.



Stanotte torna l'ora legale. Alle due lancette degli orologi avanti di 60 minuti.