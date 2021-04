Torna nelle valli trentine la tradizione pasquale delle pechene

L'albero di Pasqua con le tradizionali uova colorate è allestito nella piazza di Ruffrè in Val di Non. L'antico gioco conle uova è ancora diffuso in alcune località del Trentino

Nella piazza di fronte alla Chiesa di Ruffrè-Mendola, l’Albero delle Pèchene viene allestito ogni anno dalla Pro Loco, e ogni Pasqua da tempo immemorabile si svolge il “gioco delle Pechene.

La pandemia ha interrotto la tradizione che la Pro Loco vuole ricordare in questo breve video.

Il termine Pèchene deriva dal tedesco e significa battere, picchiettare. Il gioco che si ripete a Pasqua consiste nel battere fra loro le uova sode e colorate prima sulla punta e poi sul lato. Vince chi mantiene intatto il proprio uovo.

Per colorare le uova si usa la buccia della cipolla per renderle dorate, oppure la barbabietola rossa per renderle rosse o rosa.

L’albero delle Pèchene è un ciliegio selvatico ancora spoglio di foglie, ma con già le gemme ( simbolo della rinascita e rifioritura ), che viene addobbato, sulla piazza di Ruffrè, sotto il campanile, il giorno di Pasqua.

L’iniziativa è sempre stata curata dalla Proloco Ruffrè-Mendola: al termine della messa Pasquale, in piazza, il gioco delle Pèchene, una lotteria con in palio grosse uova di cioccolato e aperitivo offerto a tutti. Un appuntamento rimandato alla prossima Pasqua.