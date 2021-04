L'Aquila Trento perde a Sassari e si complica la via per i playoff

Netta a sconfitta in Sardegna per 94-76, incontro valido come recupero del 22esimo turno

Nel campionato di pallacanestro maschile, serie A, la Dolomiti Energia non riesce contro il Banco di Sardegna Sassari a trovare i punti playoff e ora dovrà giocarsi le residue speranze in due gare tremende, in casa con Brindisi e in trasferta contro la Virtus Bologna. Entrambe le partite si disputeranno a maggio, la prima contro i pugliesi alla Blm Group Arena mercoledì 5, la seconda in terra emiliana domenica 10, sfida che chiuderà la stagione regolare