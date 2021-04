Le imprese del terziario trentino chiedono di riaprire il prima possibile

E sarebbe pure necessario che proprio gli operatori dei vari settori interessati fossero subiti vaccinati

Quadro disastroso quello attuale in Trentino dell'imprese del terziario, di tutte quelle attività stremate dalla pandemia costrette a tenere le serrande abbassate senza una certezza sulla riapertura con i costi, dagli affitti, ai mutui, alle bollette che non diminuiscono mentre risultano insufficienti i ristori. Insomma una situazione al limite, dunque protesta in piazza Duomo a Trento di Confesercenti, Confcommercio e ASAT del Trentino che chiedono a gran voce di poter lavorare come di fare al personale subito i vaccini, ciò consentirebbe di accogliere in sicurezza le persone