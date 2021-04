Maranza, ​incendio boschivo sopra Villazzano: in azione anche l'elicottero

All'origine delle fiamme probabilmente la lunga siccità: i boschi sono molto secchi per assenza di precipitazioni

Ancora un incendio boschivo in Trentino, forse causato dalla lunga siccità. I boschi sono molto secchi: da 40 giorni infatti le precipitazioni sono assenti. L'area interessata in questo caso è la zona della Grotta, sul Monte Maranza, sopra Villazzano.



Per spegnere le fiamme in azione anche l'elicottero (nel video le immagini delle operazioni di spegnimento).



Sul posto decine di vigili del fuoco. Il fumo denso ben visibile anche da Trento.