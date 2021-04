Bar e ristoranti, Rovereto è pronta a riaprire

Lunedì 19 in Trentino, con un anticipo di una settimana rispetto al resto d'Italia, si potrà mangiare e bere in bar e ristoranti fino alle 18 e solo con tavoli all'aperto

Nella città della Quercia come in tutto il Trentino riapriranno bar e ristoranti all'esterno, durata massima fino alle ore 18. E' già qualcosa, quasi un ritorno alla normalità. Importante sarà il meteo, la pioggia andrebbe a complicare la situazione ma le previsioni attualmente non prevedono precipitazioni. Nel servizio le voci degli esercenti, tra sollievo e speranza.