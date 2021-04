Tgr in 60 secondi del 13 aprile 2021

Covid19: cala la pressione sugli ospedali, accelera la campagna vaccinale. Il maltempo e il difficile soccorso alpino in una bufera di neve. Queste e altre notizie raccontate in un minuto

Tre i decessi per Covid in Trentino, il più giovane un uomo di 58 anni. 119 nuovi contagi. Calano i ricoveri: sono 184 di cui 37 in rianimazione.



Entro l'estate prima dose di vaccino per tutti i trentini sopra i 60 anni. E' l'impegno del direttore dell'Azienda sanitaria, Benetollo.



Intanto attivate al Palafiemme di Cavalese 6 postazioni vaccinali operative dal lunedì al sabato. Obiettivo: 300 vaccinazioni al giorno.



Nuovo ospedale di Trento: il cantiere va affidato alla Guerrato e non alla Pizzarotti, così ha sentenziato il Consiglio di Stato.



Colpo di coda dell'inverno: raffiche di vento e neve anche a quote basse. Resta l'allarme gelate notturne nel fondovalle.



Difficile soccorso notturno in piena bufera di neve in Bondone sul Palon: salvato uno scialpinista di Mattarello di 25 anni con principio di ipotermia.