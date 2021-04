Tgr in 60 secondi del 16 aprile 2021

Da lunedì 19 riaprono in Trentino bar e ristoranti dalle 5 alle 18 e dal 26 torna la zona gialla. A renderlo possibile i dati, incidenza a 120, indice Rt a 0,69. Oggi 4 decessi e 63 nuovi positivi, ancora in calo i ricoveri

Da lunedì prossimo in Trentino bar e ristoranti aperti all'esterno dalle 5 alle 18. Il Governo annuncia dal 26 aprile il ritorno della zona gialla, aperte le scuole e progressivamente altre attività.



Intanto oggi sono 4 i decessi da Covid19 in provincia di Trento, 63 i nuovi contagi su quasi 2mila tamponi. Diminuiscono ancora i ricoveri, 133mila i vaccini somministrati.



La giunta provinciale trentina presenta alle parti sociali la manovra di aiuti, 500 milioni di euro il valore totale. "Ma per i lavoratori non basta" dicono Cgil, Cisl e Uil.



70 mila chiamate alla centrale operativa e decine di migliaia di persone controllate. E' il bilancio di un anno di attività della polizia locale di Trento che compie 220 anni e saluta il suo comandante Lino Giacomoni.



Scuole alberghiere e Covid: gli studenti non possono frequentare gli stage formativi nei ristoranti e allora sono gli chef ad andare a scuola. Succede a Roncegno.



L'effetto Covid pesa anche sull'agroalimentare. Tra i più colpiti, i piccoli coltivatori e i 500 agriturismi trentini.