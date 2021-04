Tgr in 60 secondi del 2 aprile 2021

Il Trentino dal 6 aprile in arancione; 3 morti e 114 contagi da Covid; sempre più nuovi poveri; autismo, l'accompagnamento di casa Sebastiano

Il Trentino passa in arancione. In questi giorni di Pasqua nei fatti non cambia nulla perché l'Italia intera applica misure da zona rossa. L'allentamento delle restrizioni in Trentino avverrà a partire da martedì 6 aprile. Dunque riaprono tutte le scuole, con le superiori al 50%.



I decessi per Covid oggi sono 3 e i contagi 114 su 2.400 tamponi analizzati. Indice di positività inferiore al 5%. E se scende a 240 il numero dei pazienti Covid in ospedale, sale a 51 (+4) quello dei ricoverati in rianimazione. Superate le 100mila vaccinazioni complessive.



Emergenza nuovi poveri in Trentino. Crescono nettamente le richieste di aiuto alla Caritas. "Non vergognatevi di rivolgervi a noi" dice il direttore Alessandro Martinelli.



Giornata mondiale dell'autismo. A casa Sebastiano a Coredo seguiti 20 ragazzi. Ora il progetto di un'azienda agricola per l'inserimento lavorativo.



Una giovane lupa investita e uccisa a San Michele all'Adige. E' il primo caso di investimento di un lupo nel 2021, l'anno scorso sono stati 7.