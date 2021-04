Tgr in 60 secondi del 22 aprile 2021

Nel nostro Tgr in 60 secondi l'incidente mortale in tangenziale a Trento, la vittima un motociclista di 26 anni poi i dati Covid, il primo incontro fra Draghi e Fugatti, il bilancio Apot, il Mart che riapre con le grandi mostre, Tour of the Alps

Incidente mortale in tangenziale a Trento, nella galleria di Piedicastello. La vittima è un motociclista di 26 anni che viaggiava con il fratello.



4 morti e 104 nuovi contagi, vaccinazioni verso le 150 mila Scende il numero dei ricoverati, 26 in rianimazione



Primo incontro tra il premier Draghi e il presidente trentino Fugatti che ha chiesto la sospensione del patto di Garanzia.

860 milioni di euro da investire in infrastrutture sul territorio.



Apot presenta il suo bilancio di quasi 400 milioni e dichiara una riduzione dei fitofarmaci del 30%. Ancora non basta per passare ad un'agroecologia la replica dei medici per l'ambiente



Tornano tre grandi mostre al Mart di Rovereto che riapre la prossima settimana. In arrivo Raffaello e Botticelli in dialogo coi contemporanei. Quasi pronte anche Casa Depero e Galleria Civica di Trento



Tour of the Alps quarta e penultima tappa, a Pieve di Bono esulta Bilbao