Tgr in 60 secondi del 3 aprile 2021

Sei morti per Covid in Trentino; i medici: "non abbassiamo la guardia"; il presidente Mattarella omaggia De Gasperi; la crisi dei ristoranti

Vigilia di Pasqua amara per il Trentino: con 6 morti per Covid: la vittima più giovane aveva 63 anni. 127 i nuovi contagiati su 2.900 test complessivi.



Quarantene e tracciamento dei contatti. Viaggio dentro la Centrale Covid di Trento. "Non abbassiamo la guardia" dicono medici e operatori.



In questa Pasqua dal colore rosso controlli a tappeto delle forze dell'ordine anche in Trentino. Dal 6 aprile il passaggio all'arancione.



Per la seconda Pasqua in piena pandemia, ristoratori ancora penalizzati, con perdite anche del 70%. Tra pranzi d'asporto e consegne a domicilio hanno saputo riorganizzarsi ma chiedono date certe per la riapertura.



A 140 anni dalla nascita di Alcide De Gasperi il ricordo del presidente Mattarella: "Fu artefice di ricostruzione e ripartenza".



Ancora un incendio boschivo in Trentino forse legato alla lunga siccità. Sopra Villazzano, in Maranza, in azione anche l'elicottero.