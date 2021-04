Vescovo Lauro: la pandemia insegna che non c'è alternativa al volersi bene

Gli auguri di buona Pasqua di monsignor Tisi: "La pace è figlia dell’amore e del volersi bene"

"Drammaticamente la pandemia ci sta insegnando che non abbiamo alternative al volerci bene". Comincia così l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, il suo augurio per una buona Pasqua alla comunità.



"La pace è figlia dell’amore e del volersi bene. Che sia per tutti una Pasqua dove sentiamo che gli altri sono i nostri fratelli e le nostre sorelle".



Il 4 aprile, domenica di Pasqua, la messa in Duomo a Trento avrà inizio alle ore 10 con diretta Tv (Telepace, Rttr, Trentino Tv) e in streaming sul canale YouTube della Diocesi.