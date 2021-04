Torna Adamello Ski Raid. Guarda il video

160 squadre al via: percorso inedito per la mitica gara di sci alpinismo che torna, sabato 10 aprile dopo due anni di stop (maltempo e covid)

Tutto pronto per l’Adamello Ski Raid gara di sci alpinismo a cavallo fra Lombardia e Trentino dove quest’anno, col nuovo percorso, è posizionato il passaggio più bello della gara.



160 squadre al via su un percorso inedito tra Ponte di Legno e Tonale per la mitica gara di sci alpinismo che torna, sabato 10 aprile, dopo lo stop forzato di un paio d’anni dovuto al maltempo prima e al covid dopo.



Torna la gara su un tracciato di quasi 35 chilometri, con un dislivello positivo di 3.180 metri per i ragazzi, e di 30 chilometri e un dislivello di 2560 metri al femminile.



Un percorso particolare, più vicino e più facile da controllare in tempi di pandemia, ma che nonostante tutto gli organizzatori, capitanati come sempre dall infaticabile, Alessandro Mottinelli, hanno voluto predisporre per tenere un alto livello tecnico.



Proprio dopo Passo Tonale, in territorio trentino, c’è forse il passaggio più suggestivo e più emozionante dell’edizione 2021 dell’Adamello Ski Raid l’attraversamento della galleria innevata a forza di braccia dai volontari dell’Adamello Ski Team per poi prosegue lungo il vallone del Cantiere.



Particolarmente suggestivi anche i ripidi canalini e le cresta nevosa, che porteranno gli atleti nei pressi del Passo Presena.



Bellissima, poi, la discesa finale di 1.700 metri di dislivello, ottimamente innevati, che porterà gli atleti alle porte di Ponte di Legno. L’arrivo è a piedi, come da tradizione in Viale Venezia, di fronte al Palazzetto dello Sport.