Salvare l'alborella del Garda dall'estinzione. La Lombardia frena

Praticamente estinto questo piccolo pesce: un progetto per ripopolare le acque del lago è stato approvato da Trentino e Veneto. Ma la Lombardia vuole un coinvolgimento interregionale

Il progetto per ripopolare il Garda di questo piccolo pesce, l'alborella, dichiarato ormai in fase di pre-estinzione, non si sa quando potrà partire. Infatti è stato presentato dall'unione pescatori sportivi del garda, di cui fa parte Alberto Ramia, approvato dagli enti trentini e veneti, ma appena stoppato dalla sponda lombarda del lago che chiede un esame a livello interregionale.

Eppure il ripopolamento dell'alborella non né complicato né costoso, ed è stato già sperimentato in altri laghi, in Svizzera.

Le cause della scomparsa dell'alborella dal garda sono sconosciute, chi dà la colpa al turismo, chi al proliferare degli uccelli acquatici che prima non c'erano.

Oggi rimangono sporadici banchi alla foce del Mincio e sulla sponda meridionale, ma fino a vent'anni fa se ne pescavano fino a 900 quintali all'anno,