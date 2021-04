Alcolismo, le donne più fragili durante l'emergenza sanitaria

In Trentino dove non beve solo il 30% della popolazione, maggiormente a rischio sono i giovani. Mercoledì 28 un Webinar proposto da Apcat, l'associazione che in Trentino ha attivato 130 club

Alcolismo in Trentino in questo tempo di emergenza sanitaria.



A Buongiorno Regione ne abbiamo parlato con Susi Doriguzzi, presidente di Apcat: GUARDA L'INTERVISTA INTEGRALE



In Trentino le prime nuove vittime dell'emergenza sanitaria sono le donne, per molte è aumentata la pressione dentro casa, una combinazione fra smart working, figli in Dad, magari un rapporto di coppia con qualche tratto violento alcolismo compreso.

Più in generale in Trentino solo il 30% della popolazione non beve, a rischio alto i giovani.

Mercoledì 28 l'evento on-line con varie testimonianze.

Roberto Endrizzi è uno dei testimoni, dei cosiddetti "Libri parlanti". Nel suo libro "Chiedimi se sono felice" il suo racconto di liberazione dall'alcool.