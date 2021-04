"Un anno in prima linea", video dell'azienda sanitaria su 12 mesi di covid

La testimonianza di uno tra i primi contagiati: "quando sento le notizie sui nuovi ricoverati in terapia intensiva mi viene una stretta al cuore"

Ivan Eccli ha 70 anni. E' stato uno dei primi, un anno fa, ad essere contagiati dal Covid, a conoscere la malattia nella sua forma più grave, il respiro che si fa sempre più corto con il suo strascico di paura e sfinimento.Ivan è stato uno dei 539 pazienti che nelle terapie intensive del Trentino hanno lottato per la vita; al loro fianco medici e infermieri che non mollano mai«Quando sento le notizie sui nuovi ricoverati in terapia intensiva mi viene una stretta al cuore - dice Eccli - e penso con grande riconoscenza ai medici, agli infermieri e a tutto il personale che dopo un anno sono ancora in prima linea».Dopo un anno, Ivan Eccli è tornato al Santa Maria del Carmine di Rovereto per il controllo di routine.Ha incontrato i medici, l'infermiera che durante le lunghe settimane di isolamento gli leggeva i messaggi che lo tenevano collegato alla sua famiglia e alla vita.Una testimonianza che è il momento culminante del video col quale l'azienda sanitaria ha voluto ricordare questo anno in prima linea; dalla pace irreale delle strade della città deserta nel primo lockdown, fino alla pressione dei reparti di terapia intensiva che dopo 12 mesi è ancora la stessa.guarda il video integrale dell'APSS